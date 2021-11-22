BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta kara tablo! Son 16 sezonun...

TARAFTAR İSYANA BAŞLADI

Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan topladı. Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe sessiz kalmıyor. Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda.



