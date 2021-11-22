BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta kara tablo! Son 16 sezonun...
Süper Lig'deki oynadığı son 3 maçını da kaybedip zirveden uzaklaşan Beşiktaş, son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi. Kalesini gole kapatamayan, deplasmanda kazanamayan, sakatlıklara bir türlü çözüm bulamayan siyah-beyazlılarda gözler Sergen Yalçın'a çevrildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Alanyaspor'a 2-0 yenilen Beşiktaş, düşüşe bir türü çözüm bulamıyor. Ligdeki son 3 maçından yenik ayrılan siyah-beyazlı takım, 13 maçlık periyot dikkate alındığında son 16 sezonun en kötü performansını sergiledi.
Fotomaç'ın haberine göre, bu sezon oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgiyle 20 puan toplayabilen Kartallar, zirveden iyice uzaklaşmaya başladı. Siyah-beyazlılar, bu sezon öncesi 13 maçlık bölümdeki en kötü performansını 2005-06'da göstermişti. Beşiktaş, 2005-06 sezonundaki 13 maçta 5 galibiyet, dörder beraberlik ve yenilgiyle 19 puan elde edebilmişti. Bu sezon ardından 2006-07'de 21 puan elde eden siyahbeyazlı ekip, 2010-11 ile 2018-19'da da aynı performansı gösterdi.
TARAFTAR İSYANA BAŞLADI
Söz konusu 16 sezonda 13 maçta üçer kez 24, 25, 29 puan toplayan Beşiktaş, birer defa da 22, 23 ve 27 puan topladı. Beşiktaş camiası da bu kötü gidişe sessiz kalmıyor. Belki de Beşiktaş tarihindeki en büyük taraftar desteklerinden biriyle gelen ve 2 yıldır taraftarın göz bebeği olan Sergen Yalçın'ın, takımın oynadığı kötü oyuna çözüm bulması taraftarın en büyük beklentisi durumunda.
Futbolcuların olduğu kadar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da oldukça formsuz bir dönemden geçtiğine inanan taraftar sayısı hiç de az değil ve artık daha net kararlar ve daha etkili bir çözüm bekleniyor.
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