29 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ın istediği Niko Rak'a Avrupa devleri talip oldu!

Beşiktaş’ın istediği genç yıldıza Avrupa devleri talip oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.11.2021

Yeni sezonda Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlıların, Sibenik'in 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Niko Rak'ı ısrarla kadrosuna katmak isterken genç futbolcunun Barcelona ve Manchester City gibi devler tarafından da takip edildiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Yeni sezona istenilen başlangıcı yapamayan Beşiktaş ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor. Geleceğe yönelik bir hamle yapmayı planlayan Beşiktaş'ın gündeminde Sibenik'in 18 yaşındaki orta sahaoyuncusu Niko Rak yer alıyor.

Fanatik'in Sportske Jutarnji'den derlediği habere göre Beşiktaş, uzun bir süredir Rak ile ilgileniyor ve ara transfer döneminde 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadroya katmak istiyor.

DEVLER PEŞİNDE

Beşiktaş'ın Rak transferinde ise oldukça güçlü rakipleri bulunuyor. Son olarak Sibenik'in Dinamo Zagreb ile oynadığı maçı eski İspanyol futbolcu Jose Mari Bakero takip etti. Bakero, şimdilerde Barcelona adına oyuncu izliyor.

Barcelona'nın yanı sıra Manchester City de daha önce Rak'ı izlemişti. Sibenik, Rak'ın satışından bir gelir talep ederken ara transferde veya sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor.

26 Temmuz 2003 doğumlu defansif orta saha, bu sezon Sibenik formasıyla ligde 15 maça çıkarken Hırvatistan 19 Yaş Altı Milli Takımı'nda da forma giyiyor.

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