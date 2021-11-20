BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi takıma uyarı!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesi takımına dış sahada alınan kötü sonuçları hatırlattı. Takıma uyarılarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezonun şampiyonu olduğunuzu hatırlatın. Dış saha fobimizi bitirmek için bu iyi bir fırsat" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Kara Kartallar, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyahbeyazlı oyuncular, dar alan çalışmaları sonrası taktik programa geçti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Futbolcuların idman sırasında oldukça hırslı oldukları gözlenirken, Sergen Yalçın da son uyarılarını yaptı...



BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ

Fotomaç'ın haberine göre, öncelikle gol yeme konusuna değinen usta teknik adam, "Kaleyi hep birlikte savunacağız. Bu da en ileri uçtan başlayacak" dedi. Orta alanda güçlü olmaları gerektiğinin de altını çizen Yalçın; Oğuzhan, Pjanic ve Teixaira'dan ara paslar atmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı son olarak "Artık kendinize gelin. Geçen sezonun şampiyonu olduğunuzu hatırlatın. Dış saha fobimizi bitirmek için bu iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.

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