BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Alanyaspor maçı öncesi takıma uyarı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Alanyaspor ile oynanacak maç öncesi takımına dış sahada alınan kötü sonuçları hatırlattı. Takıma uyarılarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Geçen sezonun şampiyonu olduğunuzu hatırlatın. Dış saha fobimizi bitirmek için bu iyi bir fırsat" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Kara Kartallar, öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. İdmanda pas ve top kapma çalışmaları yapan siyahbeyazlı oyuncular, dar alan çalışmaları sonrası taktik programa geçti. Antrenman, tam sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdi. Futbolcuların idman sırasında oldukça hırslı oldukları gözlenirken, Sergen Yalçın da son uyarılarını yaptı...
BİRLİKTE SAVUNACAĞIZ
Fotomaç'ın haberine göre, öncelikle gol yeme konusuna değinen usta teknik adam, "Kaleyi hep birlikte savunacağız. Bu da en ileri uçtan başlayacak" dedi. Orta alanda güçlü olmaları gerektiğinin de altını çizen Yalçın; Oğuzhan, Pjanic ve Teixaira'dan ara paslar atmalarını istedi. Başarılı çalıştırıcı son olarak "Artık kendinize gelin. Geçen sezonun şampiyonu olduğunuzu hatırlatın. Dış saha fobimizi bitirmek için bu iyi bir fırsat" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...