27 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Giresunspor maçında Rachid Ghezzal sakatlandı!

Beşiktaş’ta sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 Giriş Tarihi: 27.11.2021

Beşiktaş Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'u konuk etti. Siyah beyazlılarda yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, zorlu karşılaşmada sakatlandı. İlk 45 dakikayı çıkaran yıldız futbolcu, ikinci yarıda sahaya çıkmadı. Ghezzal'ın yerine oyuna Welinton girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.

Necip Uysal'ın kırmızı kart gördüğü Beşiktaş'ta Ghezzal da sakatlandı. İlk 45 dakikayı çıkaran yıldız futbolcu, ikinci yarıya çıkmadı. Ghezzal'ın yerine oyuna Welinton dahil oldu.

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