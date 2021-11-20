20 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş'ta Cyle Larin krizinin perde arkası! İngilizler...

Beşiktaş'la yeni sözleşme konusunda büyük bir kriz yaşayan Cyle Larin'in imza atma sebebi belli oldu. Kanadalı golcünün, Newcastle United ve Watford'un ilgisi nedeniyle 2.7 milyon Euro'luk maaş talebinden vazgeçmediği ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş’ta Cyle Larin krizinin perde arkası! İngilizler...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesi bitecek olan Cyle Larin'le yaşanan sözleşme krizi bomba etkisi yarattı. Kanadalı yıldızın yıllık 1.7 milyon Euro'luk teklifi kabul etmeyip 2.7 milyon Euro'da diretmesi sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi rest çekip masadan kalkmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş’ta Cyle Larin krizinin perde arkası! İngilizler...

ÇOK ÖNEMLİ DETAYLAR

Takvim'in haberine göre, menajer Nick Mavromaras'la Premier Lig'de iki kulüp önümüzdeki sezon için geçti. Bu kulüplerin Newcastle United ve Watford olduğu öğrenildi. Larin'in Ada'dan gelen bu ilgi nedeniyle belirlediği rakamdan geri adım atmadığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş’ta Cyle Larin krizinin perde arkası! İngilizler...

YA KABUL EDER YA DA…

Daha önce Dorukhan'la aynı şekilde anlaşamayan ve yıldız futbolcu ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin Cyle Larin konusunda da benzer bir tutum göstereceği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresine, "Bizim duruşumuz belli. Ya teklif ettiğimiz rakamı kabul eder ya da yolu açık olsun" ifadesini kullandığı da gelen bilgiler arasında.

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