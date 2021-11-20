BEŞİKTAŞ HABERLERİ: İşte Beşiktaş’ta Cyle Larin krizinin perde arkası! İngilizler...

YA KABUL EDER YA DA…

Daha önce Dorukhan'la aynı şekilde anlaşamayan ve yıldız futbolcu ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin Cyle Larin konusunda da benzer bir tutum göstereceği öğrenildi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yakın çevresine, "Bizim duruşumuz belli. Ya teklif ettiğimiz rakamı kabul eder ya da yolu açık olsun" ifadesini kullandığı da gelen bilgiler arasında.

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