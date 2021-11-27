Beşiktaş 0-4 Giresunspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. Üst üste aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan siyah beyazlılar, Giresunspor karşısında da şok bir yenilgi aldı. Karadeniz temsilcisi, Beşiktaş'ı, Diabate, Balde, Sergio Champness'in golleriyle 4-0 mağlup etti. Kartal'da Necip Uysal ilk yarıda direkt kırmızı kart gördü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Cumartesi gününün son maçında Beşiktaş ile Giresunspor Vodafone Park'ta karşılaştı.
Siyah beyazlılar maça, Mert, Rosier, Vida, Necip, Umut, Josef, Pjanic, Ghezzal, Larin, N'Koudou ve Batshuayi 11'iyle başladı.
Konuk takım Giresunspor ise Okan, Zeki, Diarra, Perez, Aziz Behich, Traore, Flavio, Sergio, Diabate, Suleymanov ve Balde ilk 11'iyle sahada yer aldı.
Maçta Giresunspor, Rosier'in elle oynamasının ardından penaltı kazandı. 22. dakikada penaltı vuruşunu ağlara gönderen Fousseni Diabate takımını 1-0 öne geçirdi.
Siyah beyazlılarda ilk yarının bitimine kısa bir süre kala 39. dakikada Necip Uysal direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk yarı 1-0 tamamlandı.
İkinci yarıda Beşiktaş kalecisi Mert Günok'un büyük hatasını değerlendiren Balde, 55'te takımını 2-0 öne geçirdi.
64. dakikada Sergio ile farkı 3-0'a getiren Karadeniz ekibi, 90'da da Champness ile skoru 4-0'a getirdi ve maçı da bu sonuçla kazandı.
Böylelikle Beşiktaş, 14. haftada 6. yenilgisini aldı. Siyah beyazlılar puan tablosunda ise 10. sırada kaldı.
Giresunspor ise 16 puanla 13. sıraya yükseldi.
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