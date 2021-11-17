Fotomaç'ın haberine göre, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Vida, Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Ancak yönetim, kendi şartları dışında Hırvat stoperin kalmasına sıcak bakmıyor. Vida'nın özellikle pandemi döneminde kulübe çıkardığı zorluk, indirime yanaşmaması, gitmek istememesi ve üstüne bir de kulübü FIFA'ya şikayet etmesi yüzünden Başkan Ahmet Nur Çebi kendisine kırgın. Vida'nın şimdiye kadar aldığı rakamın zaten çok yüksek olduğuna inanan Başkan Çebi, "Ancak bizim şartlarımızda kalabilir" diyerek menajerine rest çekti. Beşiktaş yönetimi sözleşme uzatmak için %50'lik bir indirim önerirken, Vida bunu henüz kabul etmedi.