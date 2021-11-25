BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal Caleb Ekuban'ın peşinde! İlk temas kuruldu

Süper Lig'de son şampiyon Beşiktaş, bu sezon istediği başarıyı yakalayamadı. Özellikle hücum hattında Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan Kartal, devre arasında takıma yapılacak bir forvet transferi için kolları sıvadı. Siyah beyazlılar Trabzonspor'da oldukça başarılı bir grafik çizen ancak Genoa'da aradığını bulamayan Caleb Ekuban için harekete geçti. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Geçtimiz sezonu çifte kupayla tamamlayan ve yeni sezona da şampiyonluk parolasıyla başlayan Beşiktaş, geride kalan 13 haftada zirvenin bir hayli uzağında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yeniden çıkışa geçmek isteyen Kartal, özellikle Vincent Aboubakar'ın takımdan ayrılmasının ardından forvet hattında istikrarı bir türlü yakalayamadı. Sergen Yalçın Michy Batshuayi, Cyle Larin ve Güven Yalçın'ı o bölgede kullansa da üç isim de beklentilerin altında kaldı. Siyah beyazlılar ise devre arasında kadrosuna bir santrfor katmakta kararlı.

Bunun için çalışmalarını sürdüren ve birçok isimle adı geçen Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un eski oyuncusu Caleb Ekuban'ı istediği ifade edildi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre; İtalyan ekibi Genoa'da beklentileri karşılayamayan Caleb Ekuban'ın gündeme geldiği ve siyah beyazlıların, Ganalı oyuncu için kulübü Genoa ile ilk teması kurduğu ifade edildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ