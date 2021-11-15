BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlıların Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi: "Türkiye'nin en iyi takımı biziz"

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Michy Batshuayi, İngiliz basınına konuştu. Sezon başından bu yana sakatlıklardan dolayı çok çektiklerini ifade eden 28 yaşındaki santrfor, yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi’nde şanssızdık. Ligde de sakatlıklar yakamızı bırakmadı ama hala Türkiye’nin en iyi takımıyız" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Hatayspor maçında sakatlanan ve detavisi için İngiltere'ye giden Batshuayi, burada Ada basınına konuştu. Belçikalı forvet, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig performanslarını değerlendirdi. Fotomaç'ın haberine göre; Devler Ligi için "Şanssızdık. Pozisyonlar kaçırdık, bu da puanlara mal oldu" diyerek öz eleştiride bulunan tecrübeli futbolcu, lig yarışı için de şunları söyledi.

SERGEN HOCA ÇOK İYİ

Sezona çok iyi başladık ancak sakatlıklar yakamızı bırakmadı. Şu an liderin 10 puan gerisindeyiz ama Türkiye'nin en iyi oynayan takımıyız. Daha önümzde çok maç var ve şampiyonluğu alacağımızı düşünüyorum..." Batshuayi ayrıca Sergen Yalçın'ın oyuncularla çok iyi iletişim kurduğunu da sözlerine ekleyerek "Çok iyi bir çalıştırıcı" dedi.

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