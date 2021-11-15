BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan yerli atağı! Sergen Yalçın...

Süper Lig'de zirvenin gerisinde kalan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlılar sağ bekte Rosier'i yedekleyecek yerli bir isim ararken listenin başına Antalyaspor'da forma giyen Bünyamin Balcı geldi. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, ocak ayındaki ara transfer döneminde atağa kalkacak. Takvim'in derlediği habere göre Beşiktaş, sağ bekte yalnız kalan Rosier'in yedeği olacak bir ismi kadrosuna katmayı planlıyor. Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Bünyamin Balcı için Siyah-Beyazlı kurmayların Akdeniz ekibinin yöneticileri ile bir araya geleceği öğrenildi. Bünyamin Balcı'nın kiralama ihtimalinin bulunmadığı Beşiktaş'ın oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi. 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 21 yaşındaki Bünyamin Balcı için sıkı bir pazarlık sürecinin yaşanabileceği de gelen haberler arasında. Bünyamin Balcı daha önce Galatasaray'ın da gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.





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