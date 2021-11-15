BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Kara Kartal aradığı santrforu İngiltere'de buldu! Lys Mousset için kollar sıvandı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Kadrosuna birçok oyuncuyu takviye etse de Aboubakar'ın yokluğunu dolduramayan Kara Kartal, devre arasında bir golcü transfer etmek istiyor. Bu kapsamda bir süredir arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, aradığı ismi İngiltere'de buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş; Batshuayi'nin kiralık olması, Kenan Karaman'ın bekleneni verememesi, Larin'in de sezon sonu bitecek olan sözleşmesi nedeniyle forvet takviyesine yöneldi. Listesini şekillendirmeye başlayan siyah beyazlı kulüp, önceliği düşük bonservis ödeyeceği serbest kalacak isimlere verdi.

Bu doğrultuda radara takılan ilk adayın Championship ekibi Sheffield United'ın golcüsü Mousset olduğu kaydedildi. İngiliz temsilcisinde fazla forma şansı bulamayan 25 yaşındaki Fransız için piyasa araştırmasına başlandığı ifade edildi. Beşiktaş, 1.84 boyundaki futbolcunun sezon sonu bitecek sözleşmesi nedeniyle işi ucuza kapatmak istiyor.

İLK TEMAS ARALIKTA

Fotomaç'ın haberine göre; Siyah-beyazlı idarecilerin makul bir satın alma teklifinde bulunacağı gelen haberler arasında. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da onay verdiği belirtilen Lys Mousset için aralık ayı başında resmi girişimlere başlanacağı da konuşuluyor.