15 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda ayrılık! Fabrice N'Sakala'nın bileti kesiliyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, bu sonucun ardından önemli değişiklikler yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda bazı isimlerin biletini kesmek isteyen siyah beyazlıların, listesinin ilk sırasında ise N'Sakala var. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda ayrılık! Fabrice N’Sakala’nın bileti kesiliyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 15.11.2021

Beşiktaş'ta N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili Beşiktaş yönetimi flaş bir karara imza atacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda ayrılık! Fabrice N’Sakala’nın bileti kesiliyor

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor maçı sonrası yaptığı beğeniler ile taraftarın tepkisini çeken N'Sakala, takım arkadaşlarının da tepkisini gördü. Beşiktaş, milli aranın ardından N'Sakala ile görüşme gerçekleştirecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda ayrılık! Fabrice N’Sakala’nın bileti kesiliyor

Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla devre arasında yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın ayrıca devre arasında gönderilecek olan futbolcuyu kadro dışı da bırakabileceği öğrenildi.

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