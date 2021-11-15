BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Siyah beyazlılarda ayrılık! Fabrice N'Sakala'nın bileti kesiliyor
Süper Lig'de şampiyonluk yarışında Trabzonspor'un 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta, bu sonucun ardından önemli değişiklikler yapılacak. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatları doğrultusunda bazı isimlerin biletini kesmek isteyen siyah beyazlıların, listesinin ilk sırasında ise N'Sakala var. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta N'Sakala ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan futbolcu ile ilgili Beşiktaş yönetimi flaş bir karara imza atacak.
Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor maçı sonrası yaptığı beğeniler ile taraftarın tepkisini çeken N'Sakala, takım arkadaşlarının da tepkisini gördü. Beşiktaş, milli aranın ardından N'Sakala ile görüşme gerçekleştirecek.
Yönetim sezon sonunda sözleşmesi sona erecek futbolcuyla devre arasında yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş'ın ayrıca devre arasında gönderilecek olan futbolcuyu kadro dışı da bırakabileceği öğrenildi.
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