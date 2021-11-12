12 Kasım 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'ın rotası belli oldu! Fenerbahçe derbisine kadar...

Kartal’da hedef belli! F.Bahçe derbisine kadar...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geride kalan 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Milli aranın da girmesiyle sıkı çalışarak ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fenerbahçe derbisine kadar olan 4 maçtan da 4 galibiyet almak istiyor. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta ilk hedef üst üste oynayacağı 4 maçı da kazanarak yeni bir seri yakalamak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları milli arayı bir toparlanma fırsatı olarak görürken, geçen sezon da benzer süreçlerin yaşandığını ve takımın sezon sonunda mutlu sona ulaştığını hatırlattı. Takım içinde hava yavaş yavaş yeniden pozitife dönerken, Sergen Yalçın öğrencilerine hedefi çizdi.

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Fotomaç'ın haberine göre; milli ara dönüşü oynanacak ilk 4 lig maçının önemine değinen Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisine kadar 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. Sırasıyla oynanacak olan Alanya (D), Giresun, Kasımpaşa (D) ve Kayserispor maçlarında alınacak 12 puanın ardından derbiye moralli çıkacaklarının altını çizen genç hoca, uzun maratonda Trabzonspor'un ve diğer rakiplerin de puan kaybedeceğini sözlerine ekledi.

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