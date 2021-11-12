BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kara Kartal'ın rotası belli oldu! Fenerbahçe derbisine kadar...
Süper Lig'de son haftalarda istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, geride kalan 4 maçta 3 mağlubiyet aldı. Milli aranın da girmesiyle sıkı çalışarak ligde yeniden çıkışa geçmek isteyen Sergen Yalçın'ın öğrencileri, Fenerbahçe derbisine kadar olan 4 maçtan da 4 galibiyet almak istiyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta ilk hedef üst üste oynayacağı 4 maçı da kazanarak yeni bir seri yakalamak. Teknik direktör Sergen Yalçın ve kurmayları milli arayı bir toparlanma fırsatı olarak görürken, geçen sezon da benzer süreçlerin yaşandığını ve takımın sezon sonunda mutlu sona ulaştığını hatırlattı. Takım içinde hava yavaş yavaş yeniden pozitife dönerken, Sergen Yalçın öğrencilerine hedefi çizdi.
Fotomaç'ın haberine göre; milli ara dönüşü oynanacak ilk 4 lig maçının önemine değinen Sergen Yalçın, F.Bahçe derbisine kadar 4'te 4 yapmaları gerektiğini söyledi. Sırasıyla oynanacak olan Alanya (D), Giresun, Kasımpaşa (D) ve Kayserispor maçlarında alınacak 12 puanın ardından derbiye moralli çıkacaklarının altını çizen genç hoca, uzun maratonda Trabzonspor'un ve diğer rakiplerin de puan kaybedeceğini sözlerine ekledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...