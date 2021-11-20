20 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alanyaspor - Beşiktaş maçında ilginç anlar! Babacar'ın şutunda top üst üste 2 kez direkten döndü

Alanya-Beşiktaş maçında ilginç anlar! Top üst üste 2 kez direkten döndü
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadelenin 55. dakikasında oldukça ilginç bir an yaşandı. Babacar'ın şutunda top üst üste 2 kez üst direkten dönerek oyun alanına geri döndü. İşte o anlar...

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin 55. dakikasında ise oldukça ilginç bir an yaşandı. Alanyasporlu Babacar'ın şutunda top Beşiktaş kalesinde üst üste 2 kez direkten dönerek oyun alanına geri geldi. O anlar ise böyle görüntülendi...

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(Fotoğraflar: beIN Sports)

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