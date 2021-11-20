20 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Alanyaspor'un Emre Akbaba ile Beşiktaş karşısında attığı gol VAR'a takıldı!

Alanyaspor’un Beşiktaş karşısında attığı gol VAR’a takıldı!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 20.11.2021 Giriş Tarihi: 20.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Maçın ilk yarısında Alanyaspor, 40. dakikada Emre Akbaba ile skoru 2-0 öne geçti. Hakem Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izlemeye gitti. İnceleme sonrası Efecan Karaca'nın ofsaytta olması sebebiyle gol kararı iptal edildi. İşte o pozisyon... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Karşılaşmanın ilk yarısında Alanyaspor, 40. dakikada Emre Akbaba ile skoru 2-0'a getirdi. Beşiktaşlı futbolcular hakeme ofsayt itirazında bulunurken hakem Alper Ulusoy, pozisyonu izlemeye gitti.

VAR incelemesi sonrası Efecan Karaca'nın ofsaytta olması nedeniyle gol iptal edildi.

İşte o anlar;

*Görüntü BeinSports'tan alınmıştır.

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