09 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Kaan Ayhan kararı!

Kartal’dan Kaan Ayhan kararı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.11.2021

Stoper bölgesinde yerli alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, gündemine Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar milli oyuncunun transferini rafa kaldırdı. İşte nedeni... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda Kaan Ayhan transferi rafa kaldırıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bir süredir Kaan Ayhan'ın transferi için Sassuolo ile görüşmelere devam ediliyordu. Ancak zirve yarışındaki puan farkının açılması sebebiyle görüşmelere ara verilirken, Milli arada yapılması beklenen görüşmeler de şimdilik iptal edildi. Gelen bilgilere göre eğer geride kalan 7 haftada puan farkı daha açılırsa görüşmeler dondurulacak ve Kaan Ayhan'ın transferi sezon sonuna bırakılacak.

Bunu kimse beklemiyordu! Teixeira... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş’tan FK Shkupi maçı için bilgilendirme! Beşiktaş'tan FK Shkupi maçı için bilgilendirme!
Beşiktaş’tan F.Bahçe ve G.Saray’a transfer çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe ve G.Saray'a transfer çalımı!
Yalçın 3 ismin biletini kesti! Yalçın 3 ismin biletini kesti!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör