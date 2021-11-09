BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Kaan Ayhan kararı!

Stoper bölgesinde yerli alternatif oluşturmak isteyen Beşiktaş, gündemine Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan'ı almıştı. Siyah-beyazlılar milli oyuncunun transferini rafa kaldırdı. İşte nedeni... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda Kaan Ayhan transferi rafa kaldırıldı. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ta bir süredir Kaan Ayhan'ın transferi için Sassuolo ile görüşmelere devam ediliyordu. Ancak zirve yarışındaki puan farkının açılması sebebiyle görüşmelere ara verilirken, Milli arada yapılması beklenen görüşmeler de şimdilik iptal edildi. Gelen bilgilere göre eğer geride kalan 7 haftada puan farkı daha açılırsa görüşmeler dondurulacak ve Kaan Ayhan'ın transferi sezon sonuna bırakılacak.

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