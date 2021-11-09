BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'da Cenk Tosun liste başında! Görüşmeler başladı
Gol yollarında sıkıntı çeken Beşiktaş, devre arasında bu bölgeyi yerli bir isimle güçlendirmek ve alternatifi artırmak istiyor. Siyah-beyazlılar sakatlığını atlatan ve Wolverhampton maçı kadrosunda yer alan eski futbolcusu Cenk Tosun'u listenin başına yazdı ve görüşmelere başladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yönetimi, Ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosuna yeni bir forvet katmak için çalışmalarına hız verdi. Listenin ilk sırasında ise sakatlığını atlatıp sahalara dönen Cenk Tosun var. Fotomaç'ın haberine göre; Geçen sezonun ikinci yarısı kiralık olarak forma giyen Cenk Tosun listenin başında yer alıyor.
Erzurumspor deplasmanında dizinden yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan golcü oyuncu Cenk Tosun, yoğun tedavi programı sonrası sağlığına kavuştu. İngiliz ekibiyle çalışmalarına başlayan 30 yaşındaki oyuncu için Başkan Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın'ın onayı sonrasında girişimlerin yeniden hızlandırıldığı belirtildi. İngiliz basını da Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferi için Premier Lig ekibi Everton ile görüşmelere başladığı duyurdu.
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