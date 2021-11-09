Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattığı Alex Teixeira, siyah-beyazlılarda beklentileri karşılayamadı. Fizik gücünün yetersiz olduğu görülen Brezilyalı yıldız, 10 maçta 2 gol atabildi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Alex Teixeira, performansıyla büyük hayal kırıklığına neden oldu. Fotomaç'ın haberine göre; Yıllık 2.3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme imzalanan Brezilyalı, 10 maçta sadece 2 gol atarken takıma asist katkısı sağlayamadı. Çin'de futbola verilen arada 8 ay sahalardan uzak kalan Alex, bugüne kadar fiziksel olarak beklentilerin uzağında bir görüntü sergiledi.

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