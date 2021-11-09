09 Kasım 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida'dan ret!

Yaz transfer döneminde hareketli günler geçiren Beşiktaş, birçok yıldızı kadrosuna katmayı başarmıştı. Siyah-beyazlılar sözleşmeleri sezon sonunda bitecek Cyle Larin ve Domagoj Vida için harekete geçti ve iki yıldıza da teklifini iletti. Buna karşın 2 futbolcu, Kara Kartal'ın yeni sözleşme teklifini düşük ücret nedeniyle kabul etmedi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Beşiktaş'ta yönetimin yaptığı iç transfer görüşmelerinde sıkıntılı günler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların, sezon sonu sözleşmeleri biten iki yıldız Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına gelindi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

Fotomaç'ın haberine göre; Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu. Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT
Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon euro alan Domagoj Vida'dan %50'lik bir indirime gitmesi ve yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.7 milyon Euro önerildi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper Vida, buna karşılık 2.2 milyon euro'nun daha aşağıya bir rakama imza atmayacağını bildirdiği belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

Yönetimin Vida konusunda ortak noktada buluşmak için bir adım atması beklenirken, Cyle Larin'in ise Ocak'ta iyi bir teklif gelirse satılması konusunun düşünüleceği öğrenildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

Siyah-beyazlıların 26 yaşındaki Kanadalı forveti Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla 83 maçta şans buldu. Bu dönemde 36 gol atmayı başaran yıldız oyuncu 9 da asist yaparken, toplamda 45 gole direkt katkı sağladı. Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 42 maçta 20 gol kaydetti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 143 resmi maça çıkan Hırvat stoper Vida, bu periyotta rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 1 de asist yaptı. Kariyerinde en çok Dinamo Kiev (160) formasını giyen Vida; Hırvatistan A Milli Takımı'nda da 95 maçta oynadı ve 4 gol attı.

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