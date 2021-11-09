BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Yeni sözleşme krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida’dan ret!

VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT

Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon euro alan Domagoj Vida'dan %50'lik bir indirime gitmesi ve yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.7 milyon Euro önerildi. Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper Vida, buna karşılık 2.2 milyon euro'nun daha aşağıya bir rakama imza atmayacağını bildirdiği belirtildi.