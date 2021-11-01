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BEŞİKTAŞ

Beşiktaş Sporting maçına odaklandı

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Beşiktaş'da gözler Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan Sporting maçına çevrildi. Siyah-beyazlılar son antrenmanını gerçekleştirdikten sonra Portekiz'e hareket etti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları yapıldı. Antrenman, taktik programının yer aldığı uygulamalar, yarım sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktüş, saat 19.00'da kalkan özel bir uçakla Portekiz'e hareket etti. Siyah-beyazlılar Sporting CP maçı için son çalışmasını yarın TSİ 21.00'de ilk on beş dakikasını basına açık olarak gerçekleştirecek. Teknik direktör Sergen Yalçın, antrenman öncesi saat 20.30'da basın toplantısı düzenleyecek.
Beşiktaş'ın Sporting CP maçı kamp kadrosuna şu oyuncular yer alıyor: "Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Umut Meraş, Alex Teixeira."


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