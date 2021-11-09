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Beşiktaş HABERLERİ: Beşiktaş'ta Can Bozdoğan sevinci!

Beşiktaş’a müjdeli haber! O isim takımla çalıştı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.11.2021

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Can Bozdoğan da idmanda yer aldı. Kartal, mücadelenin hazırlıklarını milli takımlarında olan yıldızlarından yoksun sürdürdü. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'in 13. haftasında Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, çalışmalarına başladı.

Siyah beyazlılarda sakatlığını atlatan Can Bozdoğan da antrenmanda yer aldı.

Beşiktaş, mücadelenin hazırlıklarını milli takımlarında olan yıldızlarından yoksun sürdürdü.

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