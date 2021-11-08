BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin Ersin Destanoğlu inadı! Teklif edilen rakam...
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için Premier Lig ekibi Chelsea'nin inadı sürüyor... İngiliz temsilcisi geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılarla temasa geçerken, 20 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Kara Kartal saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
12 MİLYON EURO ÖNERECEKLER
Fotomaç'ın haberine göre; Fransız futbol adamının siyah beyazlı teknik adamdan genç eldiven Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak bilgiler aldığı ifade edildi. Kalesinde Edouard Mendy gibi 1. sınıf bir isim olan Chelsea'nin buna rağmen 2. kaleci olarak, 80 milyon euro'ya aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Kepa Arrizabalaga ve Marcus Bettinelli'nin performansını yeterli görmediği aktarıldı. Yaş grubunun en pahalı kalecisi olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu için temaslarını sıklaştıran Chelsea'nin yaklaşık olarak 12 milyon euro'yu bulan bir teklifle Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...