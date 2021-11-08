BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Chelsea'nin Ersin Destanoğlu inadı! Teklif edilen rakam...

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Ersin Destanoğlu için Premier Lig ekibi Chelsea'nin inadı sürüyor... İngiliz temsilcisi geçtiğimiz günlerde siyah-beyazlılarla temasa geçerken, 20 yaşındaki file bekçisi için yaklaşık 12 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Kara Kartal saha içinde başarısız sonuçlar alırken, saha dışında ise hareketli saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen ve Chelsea'de bireysel antrenör olan eski efsane futbolculardan Claude Makelele, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşmenin detayları da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.

12 MİLYON EURO ÖNERECEKLER

Fotomaç'ın haberine göre; Fransız futbol adamının siyah beyazlı teknik adamdan genç eldiven Ersin Destanoğlu ile ilgili olarak bilgiler aldığı ifade edildi. Kalesinde Edouard Mendy gibi 1. sınıf bir isim olan Chelsea'nin buna rağmen 2. kaleci olarak, 80 milyon euro'ya aldığı ama büyük hayal kırıklığı yaratan Kepa Arrizabalaga ve Marcus Bettinelli'nin performansını yeterli görmediği aktarıldı. Yaş grubunun en pahalı kalecisi olan 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu için temaslarını sıklaştıran Chelsea'nin yaklaşık olarak 12 milyon euro'yu bulan bir teklifle Kartal'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ifade edildi.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ