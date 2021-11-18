18 Kasım 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da toplam borç artıyor

Beşiktaş’ta borç sıkıntısı!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 18.11.2021

26 Aralık'ta divan kurulu toplantısı gerçekleştirecek Beşiktaş'ta, mali tabloda sunulacak toplam borcun 4.4 milyar TL olduğu öğrenildi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Borcun 540 milyon 227 bin TL'si kulübe, 3 milyar 894 milyon 252 bin TLS'si B.J.K. Futbol yatırım A.Ş'yeait olduğu belirtildi. Alacak hanesinde ise 777 milyon 854 bin TL yer aldı. Raporda Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş. hesapları 31 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla değerlendirmeye alındığı belirtildi.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) önlemleri kapsamında uygulanan kurallar sebebiyle bugüne kadar gerçekleştirilemeyen 2020 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısı 19 Aralık Pazar günü yapılacak. Belirtilen tarihte çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci ve son toplantı çoğunluğa bakılmaksızın 26 Aralık Pazar günü olacak.

Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'ndeki toplantıda 01.01.2020-31.12.2020 tarihleri arasında görev alan yönetim kurulunun idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası oya sunulacak.

Toplantıda ayrıca basketbol faaliyetlerinin Beşiktaş Basketbol Yatırımları San. ve Tic. AŞ'ye devri de oylanacak.

Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş ile Larin nikah tazeleyecek mi? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş ile Larin nikah tazeleyecek mi? Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş ile Larin nikah tazeleyecek mi?
Sergen Yalçın’dan millilere tebrik! Sergen Yalçın'dan millilere tebrik!
Alanya maçında kaleyi kim koruyacak? Yalçın kararını verdi Alanya maçında kaleyi kim koruyacak? Yalçın kararını verdi
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör