08 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da savunma alarm veriyor! Vida hariç...

Kartal’da savunma alarm veriyor! Vida hariç...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta, savunma 4'lüsündeki 3 isim en çok pas hatası yapan futbolcular oldu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Derbide savunma hattında forma giyem 3 futbolcunun hariç sahanın en çok pas hatası yapan isileri olması da dikkat çekti. Fotomaç'ın haberine göre; Kartal'da stoper Welinton tam 14 pas hatası yaptı. Sağ bek Valentin Rosier 13 hatalı pas verirken, sol bek Umut Meraş da 12 pas hatasına imza attı. Buna karşın Vida ise en başarılı isim oldu. Tecrübeli stoper, 54 pas verirken, bunların 50'sinde isabet sağladı ve yüzde 94 başarı oranı ile Beşiktaş'ın en iyi, sahanın ise en başarılı 2. futbolcusu oldu.

Rıdvan Yılmaz formaya yakın! haberin devamı

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