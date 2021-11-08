BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Savunmada kötü performans! 2 yıl sonra bir ilk
Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Beşiktaş; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Siyah-beyazlılar ilk 4 hafta gol yemezken, geride kalan 8 haftada ise buna engel olamadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, sahasındaki kritik maçta Trabzonspor'a 2-1 yenilerek çok ağır bir yara alırken, savunmadaki kötü performans yine devam etti. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlılar Süper Lig'de üst üste 8. maçta da kalesinde gol görerek uzun bir süre sonra ilki yaşadı. Beşiktaş, bu kötü performansı son olarak 2019'da ortaya koymuştu.
İŞTE O MAÇLAR
Kartal, Abdullah Avcı yönetiminde 2 Aralık 2019'dan itibaren sırasıyla Kayseri'yi 4-1 yenerken, Kasımpaşa'yı 3-2 devirdi. Malatya'ya 2-0 kaybetti, F.Bahçe'ye 3-1 yenildi. G.Birliği'ni 4-1 mağlup etti. Sivasspor'a 2-1 boyun eğdi. Ardından Avcı görevden alındı. Şenol Fidan ile Göztepe'ye 2-1 kaybetti. 1 Şubat 2020'de ise Sergen Yalçın ile Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar buna rağmen söz konusu maçların tamamında gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...