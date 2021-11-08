08 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Savunmada kötü performans! 2 yıl sonra bir ilk

Savunmada kötü performans! Kartal’da 2 yıl sonra bir ilk
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Süper Lig'de 12 hafta geride kalırken Beşiktaş; 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 20 puan topladı. Siyah-beyazlılar ilk 4 hafta gol yemezken, geride kalan 8 haftada ise buna engel olamadı. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, sahasındaki kritik maçta Trabzonspor'a 2-1 yenilerek çok ağır bir yara alırken, savunmadaki kötü performans yine devam etti. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlılar Süper Lig'de üst üste 8. maçta da kalesinde gol görerek uzun bir süre sonra ilki yaşadı. Beşiktaş, bu kötü performansı son olarak 2019'da ortaya koymuştu.

İŞTE O MAÇLAR

Kartal, Abdullah Avcı yönetiminde 2 Aralık 2019'dan itibaren sırasıyla Kayseri'yi 4-1 yenerken, Kasımpaşa'yı 3-2 devirdi. Malatya'ya 2-0 kaybetti, F.Bahçe'ye 3-1 yenildi. G.Birliği'ni 4-1 mağlup etti. Sivasspor'a 2-1 boyun eğdi. Ardından Avcı görevden alındı. Şenol Fidan ile Göztepe'ye 2-1 kaybetti. 1 Şubat 2020'de ise Sergen Yalçın ile Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar buna rağmen söz konusu maçların tamamında gol gördü.

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