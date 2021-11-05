06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Trabzonspor maçı öncesi Beşiktaş'a 3 isimden iyi haber! Rosier, Vida ve Pjanic...

Kartal’a Trabzonspor maçı öncesi 3 isimden iyi haber!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Süper Lig'in 12. haftası nefes kesen bir maça sahne olacak. Şampiyonluğu hedefleyen takımlardan Beşiktaş ile Trabzonspor, Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde siyah beyazlılara 3 isimden iyi haber geldi. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi 4. maçında deplasmanda Sporting Lizbon'a mağlup olan siyah-beyazlılar gözünü yarın oynanacak zorlu Trabzonspor karşılaşmasına dikti. Beşiktaş'ta en merak edilen konuların başında ise sakat oyuncuların durumu geliyor. Hatayspor maçından sonra sakatlanan Rosier'in kendini iyi hissettiği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; savunmanın sağında görev yapan Fransız futbolcunun Trabzonspor maçında oynayabilecek durumda olduğu öğrenildi. Diğer yandan sakatlıkları nedeniyle dinlendirilen ve Portekiz'e götürülmeyen Miralem Pjanic ile Domagoj Vida'nın da Trabzonspor derbisinde sahada olacakları belirtildi. Siyah-beyazlılarda, Hatayspor maçı sonrasında sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen Batshuayi ile sağ baldır alt adalesinde gerilme ve ödem tespit edilen N'Koudou'nun ise derbi maçının kadrosuna alınmayacağı ifade edildi.

Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım haberin devamı

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