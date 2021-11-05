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BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Taraftarlardan Trabzonspor maçı biletlerine yoğun ilgi!

Beşiktaş taraftarlarından biletlere yoğun ilgi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 05.11.2021

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, bu maçın biletlerine yoğun ilgi gösterdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta tüm gözler yarın oynanacak Trabzonspor derbisine çevrildi. Lig lideri Trabzonspor'un 7 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, evinde oynayacağı maçı kazanarak zirveyle arasındaki puan farkını azaltmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın zirve yarışına yeniden tutunmasında bu maçtan çıkacak sonuç büyük önem taşırken, siyah beyazlılar bu maçta saha ve taraftar desteğini de kullanarak galibiyete uzanmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından ligde de geriye düşmek istemeyen Beşiktaş'ta taraftarlar, Lizbon deplasmanındaki ağır yenilgiye rağmen maç biletlerine büyük ilgi gösteriyor. Cumartesi akşamı saat 19.00'da başlayacak olan dev maçta izleyenlerin gözleri bir yandan saha içinde, bir yandan da tribünlerde olacak. Siyahbeyazlı tribünlerin, Sporting maçı sonrası "Kötü sonuçların tek sorumlusu benim" diyen teknik direktör Sergen Yalçın'a, Trabzonspor derbisinde tam destek vermesi bekleniyor.

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