06 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu!
Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi idda oranları da açıklandı. Buna göre ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13 oran verilirken, Trabzonspor'a kazanma oranı ise 2.63 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15'lik oran açıldı. | Son dakika spor haberleri (BJK TS spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.
Buna göre ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13 oran verilirken, Trabzonspor'a kazanma oranı ise 2.63 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15'lik oran açıldı.
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