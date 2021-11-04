06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş-Trabzonspor maçının iddaa oranları belli oldu!

Derbinin oranları açıklandı! İşte favori takım
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2021 Giriş Tarihi: 04.11.2021

Süper Lig'in 12. haftası dev bir maça sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi idda oranları da açıklandı. Buna göre ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13 oran verilirken, Trabzonspor'a kazanma oranı ise 2.63 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15'lik oran açıldı. | Son dakika spor haberleri (BJK TS spor haberi)

Süper Lig'in 12. haftası derbiye sahne olacak. Beşiktaş ile Trabzonspor, Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta oynanacak müsabakada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. İki takım için de büyük önem taşıyan mücadele zirve yarışını yakından ilgilendiriyor. 6 Kasım Cumartesi günü oynanacak zorlu karşılaşmanın iddaa oranları belli oldu.

Buna göre ev sahibi Beşiktaş'ın galibiyetine 2.13 oran verilirken, Trabzonspor'a kazanma oranı ise 2.63 olarak belirlendi. Beraberliğe ise 3.15'lik oran açıldı.

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