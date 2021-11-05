BEŞİKTAŞ HABERLERİ

HESAPLAR TUTMADI

Fotomaç'ın haberine göre; öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah- beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı. Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü.