BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da hayal kırıklığı! Hesaplar Şampiyonlar Ligi'nde tutmadı
Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Beşiktaş, bu sezon ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil ediyor. Sezon başında kadrosuna önemli isimleri takviye eden ve Devler Ligi'nde başarılı olmak isteyen Kartal'ın hesapları tutmadı. Piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, Devler Ligi'nde 4 maçın sonunda puan alamadı. Bu sonuçla Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'ni de mucizelere bıraktı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta moraller bozuk. Transfer döneminde, özellikle Şampiyonlar Ligi'ni düşünerek sansasyonel transferler yapan ve piyasa değeri 100 milyon Euro'yu aşan bir kadro kuran siyah beyazlılar, Devler Ligi arenasında oynadığı 4 maç sonunda '0' çekerken 1 puan bile alamadı; UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam etme şansını da mucizelere bıraktı.
HESAPLAR TUTMADI
Fotomaç'ın haberine göre; öncelikli hedefini Şampiyonlar Ligi olarak belirleyen ve mutlaka gruptan çıkma inancında olan siyah- beyazlıların yaptığı hesapların hiç biri tutmadı. Kurulan rüya kadro, sahada oynanan oyun ve alınan skorlar sonucunda karşılığı alınamayan ve averajı da oldukça kötü olan bir takıma dönüştü.
Bulduğu pozisyonları gole çeviremediği gibi, rakiplere de inanılmaz derecede kolay pozisyon veren Beşiktaş, sonuç olarak 4 maçta 4 mağlubiyet, atılan 2, yenilen 12 olmak üzere 0 puan ve -10 averajla grubun son sırasına yerleşti.
İLK KEZ PUANSIZ GEÇTİ!
Devler Ligi'nde 8'inci kez yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın bu büyük organizasyonunda ilk kez 4 maçı puan alamadan tamamladı. Beşiktaş'ın Avrupa'daki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, 1977-1985 yıllarında 7 maç üst üste kazanamayan siyahbeyazlı ekip, 1988-1992 yıllarında ise 8 maç kazanamamıştı.
GELiRLER KAYBOLDU
Siyah-beyazlılarda sakat futbolcuların takıma geri dönmesine rağmen, futbolun iyileşmemiş olması ve karşılaşmalar oynandıkça yeniden fazla sayıda sakat verilmeye başlanması, doğal sonucu Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çekmeye ve 100 milyon TL'nin üstünde gelir kaynağından olmaya kadar getirdi.
Siyah-beyazlıların başında 6'ncı Avrupa maçına çıkan Teknik direktör Sergen Yalçın, galibiyet alamayarak kötü bir istatistiğe sahip oldu. Geçen sezon öncesi Yunanistan'nın PAOK'a deplasmanında 3-1 yenilen Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Portekiz takımı Rio Ave'ye penaltılarla elenmişti. Tecrübeli teknik adam Yalçın bu sezon da B. Dortmund'a 2-1, Ajax'a 2-0, S. Lizbon'a da 4-1 ve 4-0'lık skorlarla yenildi.
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