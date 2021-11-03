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BEŞİKTAŞ

Sporting Beşiktaş maçında penaltı kararı! İşte o pozisyon

Maçta penaltı kararı! İşte o pozisyon
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2021 Giriş Tarihi: 03.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda Sporting'le karşılaştı. Mücadelenin 30. dakikasında Portekiz temsilcisi, Rıdvan Yılmaz'ın yaptığı hareket sonrasında penaltı kazandı. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu karşılaşmasında Sporting sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk etti.

Mücadelenin 30. dakikasında Rıdvan Yılmaz'ın Pedro Gonçalves'e yaptığı müdahale sonucunda hakem penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Gonçalves, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Portekiz temsilcisi 1-0 öne geçti.

İşte o pozisyon:

*Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.

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