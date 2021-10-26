Beşiktaş'tan Galatasaray'a Squid Game göndermesi!
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı konuk etti ve Cyle Larin'in attığı gollerle derbiyi 2-1'lik skorla kazandı. Siyah-beyazlılar 3 puanı hanesine yazdırırken, sosyal medyadan da ezeli rakibine göndermelerde bulundu. Kara Kartal, son paylaşımında ise Squid Game'e yer verdi. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından siyah beyazlılar, sosyal medya hesabı üzerinden sarı kırmızılılara göndermede bulunan paylaşımlar yaptı.
"GELENEK" PAYLAŞIMI
Siyah-beyazlıların Twitter hesabından ilk olarak son dönemde Galatasaray'a karşı iç sahada alınan galibiyetlerin bir GIF'i yapılarak "#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK" şeklinde bir paylaşım yapıldı.
#BeşiktaşSözlüğü ~ GELENEK pic.twitter.com/DVvSL2Diif— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
MOSTAFA MOHAMED'E GÖNDERME
Beşiktaş'ın ikinci paylaşımında ise penaltıyı kaçıran Mostafa Mohamed'in 'Anakonda' lakabına imada bulunuldu. Yapılan paylaşımda Ersin'in penaltı kurtardığı anın fotoğrafları kullanılarak, "Kalesine yılan giremez" ifadeleri kullanıldı.
⛔️No snakes are allowed in his house. ⛔️#BJKvGS | #FlyHigh pic.twitter.com/rPyS1vvOgv— The Black Eagles (@BesiktasEnglish) October 25, 2021
SQUID GAME
Siyah beyazlıların son paylaşımında ise son dönemin popüler dizisi Squid Game yer aldı. Yapılan video paylaşımında Larin'in attığı ilk golde Galatasaraylı oyuncular dizinin formatında elenirken gösterildi. Videonun sonunda ise Galatasaray'ın daha önce paylaştığı yıldızın parçalandığı gösterildi ve 'Oyuncu Elendi' şeklinde ifade yer aldı.
Oyuncu elendi. pic.twitter.com/A9TxTACkSf— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 25, 2021
GALATASARAY BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA PAYLAŞMIŞTI
Gaatasaray da daha önce Beşiktaş'ın Başakşehir mağlubiyetinin ardından yaptığı Squid Game temalı paylaşımda 4 yıldıza gönderme yapılmış ve 'Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz' ifadeleri yer almıştı.
Türkiye'de bu bölümü geçebilen ilk ve tek kulübüz. 😎 #SquidGame pic.twitter.com/XzARSNx3Ak— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 15, 2021
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...