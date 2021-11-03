BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

İkinci olarak işin maddi boyutu da var. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah- Beyazlılar eğer Sporting'i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro (30 milyon TL) girmiş olacak. Beraberlikte ise Kara Kartal 930 bin euro'nun (10 milyon TL) sahibi olacak.