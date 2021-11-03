BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grupta çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar 4. maçta Sporting Lizbon ile oldukça kritik bir maç oynayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Kara Kartal'da, zaferin primi belli oldu. İşte detaylar...
Beşiktaş için Sporting mücadelesi, sıradan bir maçtan fazla önem arz ediyor. Ülke puanı olarak oldukça sıkıntı yaşadığımız dönemde Kartal, Portekiz'den galibiyetle dönerse Türkiye'ye bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacak.
GRUPLARDA TARİHE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.
3 ÇEYREK FİNAL OYNADI
Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.
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