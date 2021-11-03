06 Kasım 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, grupta çıktığı 3 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılar 4. maçta Sporting Lizbon ile oldukça kritik bir maç oynayacak. Mutlak galibiyet hedefleyen Kara Kartal'da, zaferin primi belli oldu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 03.11.2021

Beşiktaş için Sporting mücadelesi, sıradan bir maçtan fazla önem arz ediyor. Ülke puanı olarak oldukça sıkıntı yaşadığımız dönemde Kartal, Portekiz'den galibiyetle dönerse Türkiye'ye bu anlamda önemli bir katkı yapmış olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

İkinci olarak işin maddi boyutu da var. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah- Beyazlılar eğer Sporting'i yenerse galibiyet primi olarak kasasına 2.8 milyon Euro (30 milyon TL) girmiş olacak. Beraberlikte ise Kara Kartal 930 bin euro'nun (10 milyon TL) sahibi olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

GRUPLARDA TARİHE GEÇTİ
Katıldığı son Şampiyonlar Ligi grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım olan Kara Kartal, 14 puanla şampiyonlar liginde en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal’da Sporting maçının galibiyet primi belli oldu!

3 ÇEYREK FİNAL OYNADI
Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, 2002-03 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-17 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.

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