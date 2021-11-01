01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sporting-Beşiktaş maçının hakemi Sergey Karasev oldu!

Sporting-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 Giriş Tarihi: 01.11.2021

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü oynanacak Sporting-Beşiktaş karşılaşmasını yönetecek hakem belli oldu. UEFA'dan yapılan açıklamada, siyah beyazlıların, çarşamba günü Portekiz ekibine konuk olacağı mücadeleyi Rus hakem Sergey Karasev yönetecek. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında 3 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon ile yapacağı maçı Rusya Futbol Federasyonundan Sergei Karasev yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada Karasev'in yardımcılıklarını, aynı ülkeden Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin ikilisi yapacak.

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