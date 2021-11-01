BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Hatayspor maçı sonrası takıma gözdağı! "Artık hata istemiyorum"
Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a mağlup olan ve şampiyonluk yarışında ağır yara alan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takımla bir konuşma gerçekleştirdi. Çarşamba günü oynayacağı Sporting maçına odaklanan siyah beyazlılarda Yalçın öğrencilerine, "Geçen sezon iç-dış saha fark etmeksizin kazandığımız için şampiyon olduk. Bu yıl sakatlıklar şanssızlıklar yaşadık ama sahaya çıkanlar elinden geleni gerçekten yaptı mı? Bu seviyede oynuyorsanız, bu kulübe yakışır şekilde ter dökmeniz gerek" dedi. İşte o sözler...
Hatayspor karşılaşmasının bitiminde "Performansların bu şekilde olmaması gerekiyor. Bu, oyuncuların kendileriyle alakalı bir durum. Maalesef özellikle deplasmanda istediğimiz arzu ortaya çıkmıyor. Şapkamızı ortaya koyup durumu düzelteceğiz" diyerek talebelerini eleştiren başarılı hoca, dünkü çalışma sırasında gözdağı verdi. Fotomaç'ın haberine göre; oyuncularının özellikle dış saha performansından memnun olmayan Yalçın, şunları söyledi:
BU SEVİYE BUNU GEREKTİRİR
"Geçen sezon iç-dış saha fark etmeksizin kazandığımız için şampiyon olduk. Bu yıl sakatlıklar şanssızlıklar yaşadık ama sahaya çıkanlar elinden geleni gerçekten yaptı mı? Bu seviyede oynuyorsanız, bu kulübe yakışır şekilde ter dökmeniz gerek" ifadelerini kullandı. Yenen gole de vurgu yapan siyah beyazlı hoca, "Basit goller yiyoruz. Kaleyi bir türlü kapatamıyoruz. Kazanabileceğimiz maçlar da puan kaybetmek istemiyorum. Artık hata istemiyorum" dedi. Yalçın, son olarak Şampiyonlar Ligi'nde grubu sıfır puanla bitirmek istemediği konusunda ayar verdi.
GOLLERi AZALDI
Son oynadığı 3 dış saha mücadelesinde 6 gol yiyen Beşiktaş, sadece 3 gol kaydedebildi. Kara Kartal kendi sahasındaki son 2 karşılaşmada ise 4 gol atarken, yine kalesinde 2 gol gördü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...