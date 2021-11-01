01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Sporting-Beşiktaş maçının iddaa oranları açıklandı!

Sporting-Beşiktaş maçının iddaa oranları açıklandı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

İddaa risk yönetimi Beşiktaş- Sporting Lizbon maçının iddaa oranlarını belirledi. Buna göre, Sporting galibiyetine 1.28 oran veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 5.40 oran belirledi, beraberlik oranı ise 3.80 oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda Beşiktaş 3 Ekim Çarşamba günü Sporting ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Bu maç öncesi iddaa risk yönetimi iddaa oranlarını açıkladı.

Sporting galibiyetine 1.28 oran veren iddaa risk yönetimi, Beşiktaş'ın galibiyetine 5.40 oran belirledi, beraberlik oranı ise 3.80 oldu.

Öte yandan maçın 2.5 alt oranı 3.20, üst oranı ise 1.81 olarak açıklandı.
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