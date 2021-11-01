BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'ın kader haftası! 4 günde 2 final
Beşiktaş'ı bu hafta zorlu maçlar bekliyor... Siyah-beyazlılar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 Kasım Çarşamba günü Sporting'le 'ya tamam ya devam' maçına çıkacak. Kara Kartal, Avrupa dönüşü sonrası ise 6 Kasım Cumartesi günü lider Trabzonspor'u konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, belki de sezonun kaderini çizecek maçlardan galibiyetle ayrılmak isteyecek. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Hatayspor'a kaybederek zirvenin tam 7 puan gerisine düştü. Siyah- Beyazlılar için bu hafta çok kritik. Çünkü Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de dönüm maçlarını oynayacaklar. 4 günde oynayacakları iki kritik maç kaderlerini çizecek.
PORTEKİZ'DE KRİTİK RANDEVU
Beşiktaş çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Portekiz'de Sporting Lizbon ile karşılaşacak. Puanı olmayan Kartal, iddialı duruma gelmek için kazanmak zorunda. Aksi durumda havlu atacak.
FARKI ERİTMEYE ÇALIŞACAK
Takvim'in haberine göre Beşiktaş, Portekiz dönüşü ise Süper Lig'in namağlup tek takımı Trabzonspor'un karşısına çıkacak. Lider Trabzonspor'dan 7 puan geride olan Siyah-Beyazlılar bu maçı kazanarak aradaki farkı eritmeye çalışacak.
KIRIKLMA MAÇLARINDAN BİRİ
Beşiktaş bu maçı kaybetmesi halinde 10 puan geriye düşecek. Her ne kadar daha ligin başları olsa da olası yenilginin yaratacağı psikolojik sarsıntı sonraki haftalar için belirleyici bir etken olacak gibi görünüyor...
5 MAÇTA SADECE 1 KEZ KAZANDI
Kartal bu sezon ligde 5 deplasman maçına çıktı. Siyah-Beyazlı ekip, bunların sadece 1'ini kazanabildi. 3 kez de kaybetti.
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