BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta 'like' krizi! Taraftardan Fabrice N'Sakala'ya büyük tepki
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a 2-1 kaybettiği maç sonrası, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala sosyal medyadan yaptığı hareketle taraftarların tepkisini çekti. Demokratik Kongolu oyuncu, Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı'nın, mücadele sonrası yaptığı galibiyet paylaşımını beğendi. N'Sakala'nın bu paylaşımı taraftarlar tarafından büyük tepki gördü. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor'a sahasında 2-1 yenilerek zirve yarışında büyük yara alan Beşiktaş'ta taraftarlar, tecrübeli futbolcuya büyük tepki gösterdi.
Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı, mücadelenin ardından yaptığı paylaşımda, "Bravo takım! Bu şehri gururlandırmaya devam edeceğiz! Yolumuz uzun ama biz inanıyoruz! Olacak inşallah" ifadelerini kullandı. Sarı'nın bu paylaşımını, siyah-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Fabrice N'Sakala beğendi.
N'Sakala'nın bu beğenisine taraftarlar sert tepki gösterirken, bazı gruplar N'Sakala'nın kadro dışı bırakılması görüşünü savundu. 31 yaşındaki oyuncu ayrıca, Alanyaspor'dan eski takım arkadaşı Siopis'in de fotoğrafını beğenmişti.
Öte yandan Kongolu futbolcu geçtiğimiz günlerde de "Ljajic'i özledim" paylaşımı yapmış ve yine Beşiktaş taraftarları tepki göstermişti.
N'SAKALA'DAN AÇIKLAMA GELDİ!
Beşiktaş'ın deneyimli sol beki, konuyla ilgili olarak, "Bir gün takım arkadaşı, bir gün rakip ama sonsuza kadar aile... Rakibime saygı duymak, nazik olmak saygısızlık değildir" dedi.
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