Süper Lig'e bu sezon istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş'ta, en büyük problemlerden birisi de savunmada yaşanıyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki en uzun gol yeme serisi yaşandı. Sezonun ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen Kartal, geride kalan 7 maçta kalesini kapatamadı. Yalçın, savunmadaki sıkıntıyı çözmek için çözüm arayışında.

Hatayspor karşısında kritik savunma hatasıyla gol yiyen Beşiktaş, son 7 maçta savunmada kötü performans sergiledi. Sezonun ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen Kartal, geride kalan 7 maçta kalesini kapatamadı. Beşiktaş, ligde üst üste oynadığı 7 maçta 13 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisine de engel olamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde geçen sezon ilk 5 maçta kalesinde gol görmüştü.

DİĞER

BEŞİKTAŞ HABERLERİ