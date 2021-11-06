BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş (BJK haberleri)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak hem lig liderini yenmek hem de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon mağlubiyetinin moral bozması siyah beyazlılarda birçok şeyi değiştirecek. İşte Sabah'a göre 10 maddede Beşiktaş...