BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş (BJK haberleri)
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar ligde lider konumda bulunan rakibini yenerek hem kritik bir 3 puan almak hem de rakiplerine ciddi bir mesaj vermek istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta ise bazı değişiklikler yapacak. İşte dev maç öncesi 10 maddede Beşiktaş...
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak hem lig liderini yenmek hem de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon mağlubiyetinin moral bozması siyah beyazlılarda birçok şeyi değiştirecek. İşte Sabah'a göre 10 maddede Beşiktaş...
1- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti.
2-Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı.
3-Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek.
4-Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak.
5-Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenman gerçekleştirildi. Yapılan bu antrenman bir nevi ceza niteliğindeydi.
6-Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek.
7-Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. Ancak Fransız futbolcu, bu maçta fedakârlık yaparak oynayabileceğini bildirdi.
8-Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larin ve Ghezzal'dan bunları değerlendirmesi istendi.
9-Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor.
10-Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.
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