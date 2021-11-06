07 Kasım 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş (BJK haberleri)

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Siyah beyazlılar ligde lider konumda bulunan rakibini yenerek hem kritik bir 3 puan almak hem de rakiplerine ciddi bir mesaj vermek istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon'a mağlup olan Beşiktaş'ta, teknik direktör Sergen Yalçın bu maçta ise bazı değişiklikler yapacak. İşte dev maç öncesi 10 maddede Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2021 Giriş Tarihi: 06.11.2021

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile çok kritik bir maça çıkacak. Siyah beyazlılar bu maçı kazanarak hem lig liderini yenmek hem de önemli bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Son olarak Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon mağlubiyetinin moral bozması siyah beyazlılarda birçok şeyi değiştirecek. İşte Sabah'a göre 10 maddede Beşiktaş...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

1- Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçını düşünerek Sporting deplasmanında Vida ve Pjanic'i riske etmemişti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

2-Teknik heyet son oynanan karşılaşmalardan hiç memnun kalmadı. Takımda ciddi değişiklik yapılması kararı alındı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

3-Sergen Yalçın, Sporting maçı aksine bu akşam hücum ağırlıklı bir takım sahaya sürecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

4-Takımın merkezi konumunda bulunacak isim Pjanic. Siyah-beyazlıların saha içi organizatörü yıldız futbolcu olacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

5-Önceki gün 5 saatlik yolculukla Lizbon'dan dönen siyah-beyazlılarda 1.5 saat sonra Ümraniye'de antrenman gerçekleştirildi. Yapılan bu antrenman bir nevi ceza niteliğindeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

6-Siyah-beyazlı takımda Batshuayi'nin yokluğunda görev alan Kenan Karaman bir kez daha vasatın altında kaldı. Teknik direktör Sergen Yalçın, bu kez Güven Yalçın'ı forvette deneyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

7-Geçtiğimiz hafta sakatlanan Valentin Rosier'in en az 2 hafta formasından uzak kalması bekleniyordu. Ancak Fransız futbolcu, bu maçta fedakârlık yaparak oynayabileceğini bildirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

8-Rakip analizi doğrultusunda Trabzonspor'un en önemli zaaflarının beklerin boş bıraktığı alanlar ve bireysel savunma hataları olduğu belirlendi. Larin ve Ghezzal'dan bunları değerlendirmesi istendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

9-Sporting maçından iki gün önce futbolcuların maaşları hesaplarına yatırıldı. Yönetim, 1 TL dahi borcu olmadığı oyunculardan artık performans bekliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal Trabzonspor maçında hücum oynayacak! İşte 10 maddede Beşiktaş BJK haberleri

10-Ümraniye'de Trabzon maçı öncesi moral ve motivasyon açısından sıkıntılar vardı. Çıkış maçı niteliğindeki bu karşılaşmanın bilinci futbolculara aşılanmaya çalışıldı. Artık kimsenin bahanesinin kalmadığı aktarıldı.

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