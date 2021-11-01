01 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Hatayspor maçında sakatlanan Michy Batshuayi'nin son durumu belli oldu!

Son durumu belli oldu! Michy Batshuayi...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.11.2021

Süper Lig'de son olarak Hatayspor'a mağlup olan Beşiktaş'ta bu maçın kaybı büyük oldu. Siyah beyazlılar maçı kaybetmesinin yanı sıra takımın yıldızları Michy Batshuayi ve Valentin Rosier'i sakatlığa kurban verdi. Kara Kartal'ın iki yıldızının son durumu belli oldu. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı takımda sakatlarak Hatayspor maçını yarıda bırakmak zorunda kalan Michy Batshuayi en az 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Ve yine aynı karşılaşmada sakatlanan Valentin Rosier de en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak. İki yıldız oyuncu böylece, Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon ve ligdeki Trabzonspor maçlarında görev yapamayacak. Fotomaç'ın haberine göre; iki yıldızın Alanyaspor deplasmanında oynayıp oynayamayacaklarına ise önümüzdeki günlerde karar verilecek. Beşiktaş'tan oyuncuların sakatlıkları ile ilgili yapılan açıklamada "Batshuayi'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama, Rosier'in ise sağ alt baldır adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir" denildi.

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