09 Kasım 2021, Salı

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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'a müjdeli haber! Ajdin Hasic 7 ay sonra takımla çalışmalara başladı

Kartal’a müjdeli haber! 7 ay sonra geri döndü
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 08.11.2021

Beşiktaş'ın genç yıldızı Ajdin Hasic'den müjdeli haber geldi. Mart 2021'de Bosna Hersek milli takımı maçında sakatlanan Hasic, 7 ay sonra çalışmalara başladı. Genç futbolcu Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarında yer aldı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı.

Siyah beyazlılarda 7 ay süren tedavisi tamamalanan Ajdin Hasic, antrenmanalara başladı.

Bosnalı oyuncu, 7 ay sonra takımla birlikte çalıştı.

Mart ayında, 21 yaş altı Bosna Hersek milli takımı maçında sakatlanan Hasic, sahalardan 7 ay uzak kaldı.

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