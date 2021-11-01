BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, bu sezon beklenen başlangıcı yapamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın önderliğinde siyah beyazlı takım, son 3 deplasman maçını da kaybetti. Kara Kartal bu tabloyu son olarak 2 sezon önce Abdullah Avcı'nın yönetiminde yaşamıştı. İşte detaylar... | BJK haberleri

Teknik direktör Sergen Yalçın döneminde geçen sezon zorlu imkanlara rağmen mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta bu sezon Batshuayi, Pjanic'in takıma yeniden dahil edilmesine rağmen alınan art arda yenilgiler büyük soru işaretlerine neden oldu. Altay'a 1-0, Başakşehir'e 3-2, Hatay'a 1-0 kaybeden Beşiktaş, 2 yıl sonra ilk kez deplasmanlarda üst üste 3 yenilgi aldı. Fotomaç'ın haberine göre; siyah beyazlılar son olarak Abdullah Avcı yönetiminde 2019-20 sezonunun ilk 3 deplasman müsabakasını yenilgiyle bitirmiş, Sivas'a 3-0, Gaziantep'e 3-2 ve Trabzon'a 4-1 mağlup olmuştu.

KARTAL SAVUNAMIYOR

Hatayspor karşısında kritik savunma hatasıyla gol yiyen Beşiktaş, son 7 maçta savunmada kötü performans sergiledi. Sezonun ilk 4 maçında rakiplerine gol şansı vermeyen Kartal, geride kalan 7 maçta kalesini kapatamadı. Beşiktaş, ligde üst üste oynadığı 7 maçta 13 gol yedi. Beşiktaş, Yalçın dönemindeki en uzun gol yeme serisine de engel olamadı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde geçen sezon ilk 5 maçta kalesinde gol görmüştü.

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