08 Kasım 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu. Siyah-beyazlılarda, alınan kötü sonuçlar sonrası moraller bozulurken işler iç transferde de istenildiği gibi gitmiyor. Kartal, sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cyle Larin ve Domagoj Vida ile görüşmelerinde istediği sonucu alamadı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 Giriş Tarihi: 08.11.2021

Beşiktaş'ın sezon sonu sözleşmeleri biten Domagoj Vida ve Cyle Larin ile yaptığı görüşmeler tıkanma noktasına geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

PORTEKİZ'DE MASAYA OTURULDU

Cyle Larin'in menajeri Mavromaras ile Sporting maçı için gidilen Portekiz'de masaya oturuldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

LARIN'İN MENAJERİ ISRARCI

Mavromaras, 2.5 milyon Euro'luk taleplerinde ısrarcı olurken Beşiktaş yönetimi 1.5 milyon Euro'luk tekliflerini 1 milyon 750 bin Euro'ya çıkardı. Ancak taraflar anlaşma sağlayamadan masadan kalktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

VIDA'YA 2 YILLIK KONTRAT

Siyah-beyazlılar, mevcut mukavelesi gereği yılda 3.4 milyon Euro alan Domagoj Vida'ya ise 2 yıllık kontrat karşılığında sezon başına 1.6 milyon Euro önerdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta transfer krizi! Cyle Larin ve Domagoj Vida...

İNDİRİMİ KABUL ETTİ AMA...

Maaşında indirime gitmeyi kabul eden Hırvat stoper, buna karşılık 2 milyon Euro'nun üzerinde bir rakam talep ediyor.

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