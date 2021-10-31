BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan imalı paylaşım! Galatasaray maçında...
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olan ve Mehmet Topal ile bulduğu gol VAR incelemesi sonrası iptal edilen Beşiktaş, sosyal medya hesabından Galatasaray'ın Gaziantep FK maçında Morutan ile bulduğu ilk gole atıfta bulunarak bir paylaşım yaptı.
Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olarak haftayı puansız kapatan Beşiktaş'tan flaş bir paylaşım geldi.
Siyah-beyazlılar, Hatayspor ile oynadığı maçın 73. dakikada Mehmet Topal'ın ayağından golü bulmuş ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti.
Beşiktaş, ezeli rakibin Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK'yı ağırladığı mücadelede Morutan'ın attığı ve geçerli sayılan gole atıfta bulunarak "Adalet herkese lazım" notunu düştü.
Siyah-beyazlıların bu paylaşımı kısa süre içerisinde çok sayıda etkileşim aldı.
İşte o paylaşım:
A D A L E T Herkese Lazım!!! pic.twitter.com/wC5xQIXJeu— Beşiktaş JK (@Besiktas) October 31, 2021
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