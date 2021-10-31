Erman Toroğlu Beşiktaş'ın da gönderme yaptığı o pozisyonu yorumladı! Galatasaray'ın golünde ofsayt var mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray'da Morutan'ın attığı golü ve Beşiktaş'ın golün ardından sosyal medyadan tepki gösterdiği pozisyonu yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş'ın golünde oyuncu pozisyonun içinde olduğu ve hakemi yanılttığı için ofsayt var. Ancak Galatasaray'ın golünde ofsayttaki oyuncu pozisyonun içinde olmadığı için ofsayt yok" ifadelerini kullandı. Toroğlu, "İki pozisyon aynı değil, toplumu kışkırtmaya gerek yok" dedi. İşte o sözler...

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