BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sergen Yalçın'dan Necip Uysal'a: Hazır ol
Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler hangi Türk futbolcuların sahada olacağına çevrildi. Özellikle siyah-beyazlılarda bu konuda oldukça karışık bir ortam var. Teknik direktör Sergen Yalçın, kalede Ersin ve sol bekte Rıdvan'ın ardından üçüncü isim üzerinde planlarına devam ederken öne çıkan isim Necip Uysal oldu. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın, Vida'nın yanında kaptan Necip Uysal'a şans verecek. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre orta alan ve hücum bölgesinde ise Sporting maçındaki isimler sahada olacak.
Beşiktaş sahasında Galatasaray'ı mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın da ilk 11'ini büyük oranda netleştirdi. Hafta boyunca hem rakibi mercek altına alan hem de öğrencilerini derbiye motive eden başarılı teknik adam, derbiyi kazanarak yeni bir çıkışın da fitilini ateşlemek istiyor. Galatasaray'a karşı en önemli yıldızlarını sahaya sürmeye karar veren Yalçın, özellikle savunmada önemli değişikliklere gidecek.
SOL BEKTE RIDVAN
Derbilerdeki başarılı performansıyla bilinen Sergen Yalçın, 8+3 yabancı kuralından dolayı Galatasaray karşısında Necip Uysal'ı stoperde kullanmayı planlıyor. Sporting maçında ıslıklanan N'Sakala'nın yerine sol bekte Rıdvan Yılmaz forma giyecek. Sergen Yalçın orta alan ve hücumda ise Sporting Lizbon maçındaki dizilişi bozmayacak. Ön liberoda her zamanki gibi Josef olacak. Sağ kanatta Ghezzal, solda Larin, göbekte ise Pjanic ve Teixeira şans bulacak.
PSİKOLOG YALÇIN
Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın idmanlarda psikolog görevini üstlenmesinin etkileri görüldü. Son maçlardaki kötü skorların etkileri silinirken, antrenmanda futbolcuların moralli oldukları gözlendi. Siyah beyazlılar bugün yapacağı son çalışmanın ardından derbiyi beklemeye geçecek.
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