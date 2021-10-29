29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Stefan Kuntz’a Ersin Destanoğlu önerisi!

Sergen Yalçın’dan Kuntz’a Ersin önerisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.10.2021

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu'ndan övgüyle bahsetti ve A Milli Takım'a seçilmesi gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı genç file bekçisinin ay-yıldızlılarda 1. kaleci olmayı hak ettiğini söyledi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, genç kalecisi Ersin'in A Milli Takım'a alınması gerektiğini ifade etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli çalıştırıcısı, A Milli Takım'ın hocası Stefan Kuntz ile yaptığı bir görüşmede, "Ersin artık sadece milli takımda olmayı değil birinci kaleci olmayı hak ediyor" dediği öğrenildi.

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