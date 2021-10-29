BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor. Bu kapsamda şampiyon kadrosuna sezon başında önemli takviyeler de yapan siyah beyazlılarda, büyük bir forma rekabeti de doğdu. İşte detaylar...

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş teknik heyetin yüzünü güldürdü.

Sakatlığını atlaran Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında gelecek haftalarda büyük bir forma savaşı yaşanacağa benziyor.