29 Ekim 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal'da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N'Sakala...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş, aynı başarıyı bu sezon da sürdürmek istiyor. Bu kapsamda şampiyon kadrosuna sezon başında önemli takviyeler de yapan siyah beyazlılarda, büyük bir forma rekabeti de doğdu. İşte detaylar...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N’Sakala...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 29.10.2021

Galatasaray derbisine 11'de başlayan ve performansı ile geçer not alan Umut Meraş teknik heyetin yüzünü güldürdü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N’Sakala...

Sakatlığını atlaran Umut Meraş ile Rıdvan Yılmaz arasında gelecek haftalarda büyük bir forma savaşı yaşanacağa benziyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N’Sakala...

Umut'un yorulmadan savaşması, Rıdvan'ın ise bu sezon 8 karşılaşmada 2 gol, 2 asiste imza atması Sergen hocayı seçim yapmakta bir hayli zorlayacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Kartal’da forma rekabeti! Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz ve N’Sakala...

Üstelik iki ismin de yerli olması nedeniyle N'Sakala 3. bek durumuna düşüyor.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Kartal’dan Larin’e yeni teklif! Sunulan rakam... Kartal'dan Larin’e yeni teklif! Sunulan rakam...
Yalçın transferi onayladı! Ocak ayında teklif yapacak Yalçın transferi onayladı! Ocak ayında teklif yapacak
Sergen Yalçın’dan Kuntz’a Ersin önerisi! Sergen Yalçın'dan Kuntz’a Ersin önerisi!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör