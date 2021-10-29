BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ: Kartal'dan Cyle Larin’e yeni teklif! Sunulan rakam...

Beşiktaş'ın geçen sezon kazandığı 2 kupada büyük pay sahibi olan Cyle Larin, Süper Lig'in 10. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ise takımının 2 golünü kaydetmiş ve galibiyetin baş mimarlarından olmuştu. Siyah-beyazlılarda yönetim Kanadalı yıldıza sunduğu teklifi güncelledi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta yeni sözleşme konusu yılan hikayesine dönen Larin'le ilgili gelecek hafta önemli gelişmeler yaşanacak. Pazartesi günü oynanan G.Saray derbisinde attığı 2 golle yeniden gönüllerde taht kuran Larin için yönetim harekete geçti. Fotomaç'ın haberine göre; Sezon başından itibaren yapılan karşılıklı görüşmelerde taraflar arasında yıllık ücretle ilgili fark olduğu öğrenilirken, gelecek hafta önemli bir görüşme gerçekleştirilecek.

Larin'in menajeri Mavromaras'ın önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek Beşiktaş yönetimi ile tekrar masaya oturacağı öğrenildi. Beşiktaş'ın hem teknik heyetin hem de taraftarın gözdesi olan Larin'le anlaşıp sözleşmesini uzatması bekleniyor. Senelik 1.6 milyon euro kazanan Larin'e son olarak yıllık 1 milyon 750 bin önerileceği öğrenilirken, tarafların yapılacak pazarlıkların ardından el sıkışmaları bekleniyor.

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