SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Josef de Souza'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama!
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah beyazlılarda bu maç öncesinde sakatlığı bulunan Josef De Souza hakkında açıklamala geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde siyah beyazlılarda Josef de Souza hakkında flaş bir gelişme yaşandı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama;
"Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir.
Josef de Souza'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
PJANIC DE OLMAYACAK!
Kartal'da zorlu deplasmanda Miralem Pjanic de sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
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